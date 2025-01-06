ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï£¶Æü¤Ë°ËÀª¿ÀµÜ¤Ç³«¤¤¤¿Ç¯Æ¬²ñ¸«¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÍ¿ÌîÅÞ¡ÖÂçÏ¢Î©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÀÐÇË¼óÁê¤ÏËÁÆ¬¡¢¡ÖÀï¸å£¸£°Ç¯¤Î¶ÚÌÜ¤ÎÇ¯¤À¡£Ê¿ÏÂ¹ñ²ÈÆüËÜ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±¤È¹Í¤¨¤ëÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£?À¯¼£¤È¥«¥Í?¤ÎÌäÂê¤ò¤á¤°¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¶Ø»ßË¡°Æ¤Ë¤Ï¡ÖÇ¯ÅÙËö¡Ê£³·î¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¿¿Ùõ¤ËµÄÏÀ¤ò¤·¡¢À®°Æ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦Ì³¤á¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£½°±¡¾®Áªµó¶èÀ©ÈæÎãÂåÉ½ÊÂÎ©À©¤Ê