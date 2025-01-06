¶¿¤¬Ê¿Ìî¤È¿ÀµÜ»û¤Î¸ª¤òÁÈ¤ß´é¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¡Ä²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Number_i¤È¤Î¹ë²Ú¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¶¿¤Ï¡Ö2024Ç¯¡¢Âç³¢Æü¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»×¤¤½Ð¤À¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Number_i¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÊ¿Ìî»çÍÔ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¾Ð´é¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¶¿¤¬Î¾ÎÙ¤ÎÊ¿Ìî¤È¿ÀµÜ»û¤Î¸ª¤òÁÈ¤ß¡¢Á´°÷¤¬´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦4¥·¥ç¥Ã¥È