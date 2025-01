2025年1月9日(木)放送開始予定のTVアニメ『想星のアクエリオン Myth of Emotions』第1話のあらすじと場面写真が公開された。またAKINO from bless4・福山芳樹が歌うオープニング映像ノンクレジット版も先行公開となった。「アクエリオン」シリーズ20周年を記念する第4作、待望の新作となるTVアニメ『想星のアクエリオン Myth of Emotions』。神奈川県藤沢市江の島を舞台に、それぞれある感情が欠落したキャラクターたちが、おの