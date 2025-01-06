クラブが公式発表ガンバ大阪は1月6日、FW坂本一彩が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のためチームを離脱すると発表した。今後は現地でのメディカルチェック等を経て正式契約を結ぶ。坂本はガンバアカデミー出身の21歳。2022年にトップへ昇格し、昨季はプロ3年目で2桁得点となる10ゴールを挙げた。ラスト4試合で5得点とエースFW宇佐美貴史が怪我で不在のなかでも存在感を発揮し、頼れるストライカーとして成長著しか
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