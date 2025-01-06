¡Ö£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¡×¡Ê¥¹¥¿¡¼¥È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë¤¬£¶Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯£±£²·î¤Ë³°Éô¤ÎÍ­¼±¼Ô¤Ë¤è¤ë¡ÖÂè£µ²ó¡¢Âè£¶²ó³°ÉôÍ­¼±¼Ô²ñµÄ¡×¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö»ÃÄêÊó¹ð½ñ¡×¤ò¼õÎÎ¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¤³¤ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡££Ó£Å¼Ò¤Ï¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ëÀ­²Ã³²ÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Í¸¢¤ò¼é¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³°Éô¤ÎÍ­¼±¼Ô¤Ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò°ÍÍê¡£º£Ç¯£µ·î¤ÎºÇ½ªÊó¹ð¤òÁ°¤Ë¡¢