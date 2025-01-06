俳優の横浜流星（28）が6日、自身のインスタグラムを更新。主演するNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の初回放送が5日に終了したことを受け、現在の心境を記した。横浜は「大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』ご視聴頂きありがとうございました」と報告。「皆様と同じ目線の蔦重を通して、色々なことを感じて頂けたら幸いです。この作品が1週間の楽しみになりますように。キャストスタッフ一同精進しますので