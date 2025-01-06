ÇÐÍ¥»³ºê¸­¿Í¡Ê30¡Ë¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥Ë¥ó¥¸¥ã¡×¡ÊÊ¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¡¢24Æü¸ø³«¡ËÇ¦»öµ¡Ì©Êó¹ð²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£»³ºê±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¢±À±£¶åÏº¤Ï¡¢Ç¦¼ÔÁÈ¿¥¡ÖNIN¡×½êÂ°¤ÎËöÃ¼Ç¦¼Ô¡£Àï¸å70Ç¯°Ê¾åÃÏ²¼¤ËÀø¤êÂ³¤±¤ëÆæ¤ÎÁÈ¿¥¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥Ë¥ó¥¸¥ã¡ÊUN¡Ë¡×¤òÄ´¤Ù¤ë¡ÉÇ¦Ì³¡É¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢UN¤È¤ÎÀï¤¤¤ËÄ©¤à¡£¸µ¡¹¸¶ºî¤¬¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢