サンキュー耳鼻科クリニックは、患者さん・地域への感謝を込めて、地域を元気にするためのイベント「ひたちなかサンキュー耳鼻科Fes」の第二回を、2025年10月12日(日)に開催します。 サンキュー耳鼻科クリニック「ひたちなかサンキュー耳鼻科Fes」 場所： ひたちなか市文化会館日時： 2025年10月12日(日)参加料金： 無料URL ： https://ot4h3.hp.peraichi.com/ サンキュー耳鼻科クリニ
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