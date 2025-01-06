サンキュー耳鼻科クリニックは、患者さん・地域への感謝を込めて、地域を元気にするためのイベント「ひたちなかサンキュー耳鼻科Fes」の第二回を、2025年10月12日(日)に開催します。 サンキュー耳鼻科クリニック「ひたちなかサンキュー耳鼻科Fes」  場所： ひたちなか市文化会館日時： 2025年10月12日(日)参加料金： 無料URL ： https://ot4h3.hp.peraichi.com/ サンキュー耳鼻科クリニ