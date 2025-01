GFRIENDが、スペシャルアルバム『Season of Memories』の発売に先立ち、タイトル曲「Season of Memories」の音源を先行配信した。◆GFRIEND 動画GFRIENDは、先行配信前の1月5日に福岡・みずほPayPayドーム福岡で開催された<第39回 GOLDEN DISC AWARDS>で「Season of Memories」のステージを初公開して注目を集めた。「Season of Memories」は、デビュー10周年を記念してGFRIENDの歩みを振り返る曲で、「私たちが一緒に歌った曲、