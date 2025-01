アメリカ・ユタ州のショーン・レイエス司法長官らがTikTokを相手取って起こした訴訟の中で新たに提出された資料により、TikTokがユーザーの不適切な利用状況を把握していたにもかかわらず放置した疑いが浮上しました。Utah DCP and AG's Office Announce Release of Previously Redacted Information-TikTok Execs Knew They Were Profiting off the Sexual Exploitation of Minors - Utah Attorney Generalhttps://attorneygenera