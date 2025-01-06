¡Öº£Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤â²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¡Ä¡×ÇÐÍ¥¤ÎÂôÂ¼°ì¼ù(57)¡á¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¡á¤Î¼¡ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÌîÂ¼¹¯ÂÀ(21)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤·¤á¾þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤·¤¿?¤ªÀµ·î¥«¥Ã¥È?¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌîÂ¼¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤â²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸¼´Ø¤Î¤·¤á¾þ¤ê¤ÎÁ°¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¹õ¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤¤¤¦?¼Â²È´¶?¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥ª¥Õ´¶ËþºÜ¥·¥ç¥Ã