SamsungとGoogleが、両社が共同開発したオープンな空間オーディオ技術「Eclipsa Audio」を2025年モデルのSamsungテレビとサウンドバーから搭載すると発表しました。このEclipsa Audioは、Dolby Atmosのような有料ライセンスのフォーマットに対抗するロイヤルティフリーのオープンな代替技術として位置づけられます。Samsung Brings ‘Eclipsa Audio,’ 3D Technology Developed With Google, to 2025 TVs and Soundbars - Samsung