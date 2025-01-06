2025Ç¯1·î7Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î²ÈÅÅ¸«ËÜ»Ô¡ÖCES 2025¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃæ¤ÇÈ¯É½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£What to expect at CES 2025 - The Vergehttps://www.theverge.com/2025/1/4/24335163/ces-2025-what-to-expect-tvs-smart-home-autoWhat We Expect to See at CES 2025 | PCMaghttps://www.pcmag.com/news/what-we-expect-to-see-at-ces-2025CES 2