ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Ñ¡¼¥à¥Ó¡¼¥Á¤Ë¤¢¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÅ¡Âð¡Ö¥Þ¡¼¥ë¡¦¥¢¡¦¥é¡¼¥´¡×¤òË¬¤ì¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¡ÊÃæ±û±¦¡Ë¡£²ñÃÌ¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥³¡¦¥ë¥Ó¥ª¾å±¡µÄ°÷¡Ê±¦¡Ë¤È¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¦¥©¥ë¥Ä²¼±¡µÄ°÷¡Êº¸¡Ë¤¬Æ±ÀÊ¤·¤¿/Italian Government/Reuters¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Ñ¡¼¥à¥Ó¡¼¥Á¤Ë¤¢¤ëÅ¡Âð¡Ö¥Þ¡¼¥ë¡¦¥¢¡¦¥é¡¼¥´¡×¤òË¬¤ì¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤ò¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤½÷À­¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£¥á¥í¡¼¥Ë»á¤ÏÆ±Å¡Âð¤òË¬¤ì¤¿ºÇ¤â¿·¤·