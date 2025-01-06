¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/06¡ÛB¡Çz¤Î°ðÍÕ¹À»Ö¤È¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥£¡¼¡¦¥µ¥é¥¹¤¬2025Ç¯¤ËºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£½é¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿2017Ç¯°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ÖINABA¡¿SALAS TOUR 2025 -Never Goodbye Only Hello-¡×¤ò3·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛB¡Çz°ðÍÕ¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¤Îµ®½Å2¥·¥ç¥Ã¥È¢¡°ðÍÕ¹À»Ö¡Öanan¡×¤Ç½÷À­»ï½éÉ½»æ2017Ç¯¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖCHUBBY GROOVE¡×¤òÈ¯É½¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMaximum Huavo¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢·¿