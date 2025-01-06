ºòÇ¯10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØLight¡õShadow¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¡£2023Ç¯Ëö¤Ë¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤¿SKE48¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¹¾äÆÍµÆà¡Ê¤¨¤´¡¦¤æ¤¦¤Ê¡Ë¤¬½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡¢ËÜ¿Í¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ØËÜ¿Í¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¡Ù¤Ï¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é²òÀâ¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡£