Æü¾ïÀ¸³è¤Ç»È¤¦µ¡²ñ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ëý¤Ç¤­¤ë¡ª¤½¤ó¤ÊÆñÆÉ´Á»ú¤òº£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤Î´Á»ú¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆÉ¤á¤ë¤«¤Ê¡©¡Öóè¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¤È¤Æ¤âÊ£»¨¤Ê»ú·Á¤ò¤·¤¿¡Öóè¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¡£¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Öóè¡×¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¸«Ê¹¤­¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÆ°Êª¤ÎÌ¾Á°¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê4Ê¸»ú¤Ç¤¹¡ª¤¤¤Ã¤¿¤¤¡Öóè¡×¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·