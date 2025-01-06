¥¢¥á¥ê¥«½é¤È¤Ê¤ë¡Ö½ÂÂÚÀÇ¡×¤ÎÄ§¼ý¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç5Æü¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢½ÂÂÚ¤¬À¤³¦ºÇ°­¥ì¥Ù¥ë¤È¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤ä¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤Ê¤É¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥óÃæ¿´Éô¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Î¾è¤êÆþ¤ì¤Ï9¥É¥ë¡á¤ª¤è¤½1410±ß¡¢¥Ð¥¹¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï14.40¥É¥ë¤òÄ§¼ý¤·¤Þ¤¹¡£»ÔÌ±¤«¤é¤ÏÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤¬½ÂÂÚÀÇ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢Å±ÇÑ¤òÆ¯¤­¤«¤±¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£