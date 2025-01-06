AI¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥á¡¼¥ë¤òºîÀ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯Î¨¤ò50¡ó°Ê¾å¤Þ¤Ç¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Human study on AI spear phishing campaigns - LessWronghttps://www.lesswrong.com/posts/GCHyDKfPXa5qsG2cP/human-study-on-ai-spear-phishing-campaigns[2412.00586] Evaluating Large Language Models' Capability to Launch Fully Automated Spear Phishing Campaigns: Validated on Human Subjectsh