£±·î£¶Æü¤Ï»Å»ö»Ï¤á¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏºÇÂç£¹Ï¢µÙ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÄÌ¶Ð¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤Ä¤é¤¤Ä«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡££¶ÆüÄ«¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿Í¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤­¤¿Âçºå¡¦Íä²°¶¶¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¡£Îä¤¿¤¤±«¤Ëµ¤»ý¤Á¤âÄÉ¤¤¤Ä¤­¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê£µ£°Âå¡Ë¡Ö¿Í¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢£¹Ï¢µÙ¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤­¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×ºÇÂç£¹Ï¢µÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê£²£°Âå¡Ë¡Ö¡Ê£ÑÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎµÙ¤ß¤Ï¡©¡Ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤Ë¤Ï£¹