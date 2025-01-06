¥×¥íÌîµå¥í¥Ã¥Æ¤¬6Æü¡¢¸½Ìò°úÂà¤·¤¿°æ¾åÀ²ºÈ¤µ¤ó¤¬±Ä¶È¤È¤·¤Æ¥í¥Ã¥Æ¤Ë1·î¤«¤éÆþ¼Ò¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°æ¾å¤µ¤ó¤Ï2013Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È5°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ÆÆüËÜÀ¸Ì¿¤«¤é¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¡£¡È¥¢¥¸¥ã¡É¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢2018¡¢19Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Ç24ËÜÎÝÂÇ¤òµ­Ï¿¡£º£µ¨¤Î1·³½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢2·³¤Ç¤Ï79»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.218¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢22ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£11Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»601»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨.250¡¢486°ÂÂÇ¡¢76ËÜÎÝÂÇ¡¢313ÂÇÅÀ¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2024Ç¯¥·