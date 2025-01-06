6Æü¡Ê·î¡Ë¸á¸å¤ÏÅìÆüËÜ¤äËÌÆüËÜ¤Ç¤â±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìë¤Ï´ØÅì¤Ç·ã¤·¤¤Íë±«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ã6Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÅ·µ¤¡äÀ¾¤«¤éÄãµ¤°µ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄ«¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å¤ÏÅìÆüËÜ¤Ç¤â¹ß¤ê½Ð¤·¡¢Ìë¤ÏËÌÆüËÜ¤â¹­¤¯±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Äãµ¤°µ¤Ë¿á¤­¹þ¤àÆîÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤Ïµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤Ï±«¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤«ÆâÎ¦Éô¤Ç¤â¼¾¤Ã¤¿Àã¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Àã