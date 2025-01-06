Erin BancoJonathan LandayAndrea Shalal[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡Ê£Æ£Â£É¡Ë¤È¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¡¢¹ñ²È¥Æ¥íÂÐºö¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï£³Æü¡¢¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤Ç¸µÆü¤ËÈ¯À¸¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£´¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¼«Æ°¼ÖÆÍÆþ»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢ÌÏÊïÈÈ¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡££Æ£Â£É¤Ï£²Æü¡¢¥Æ¥­¥µ¥¹½£½Ð¿È¤ÇÎ¦·³½êÂ°Îò¤Î¤¢¤ë¥·¥ã¥à¥¹¥Ç¥£¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ð¡¼¥ëÍÆµ¿¼Ô¡Ê£´£²¡Ë¤¬²á·ãÇÉÁÈ¿¥¡Ö¥¤¥¹¥é¥à¹ñ¡×¡Ê£É£Ó¡Ë¤Ë¡Ö