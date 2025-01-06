T¡õDÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎT¡õD¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿¤Ï¡¢1·î6Æü¤«¤é¡¢43¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¡ÖÀ¸³¶¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ï¡¼¥ë¥É6¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¡ÖÀ¸³¶¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡Ö¼«¿È¤Ç¤Ä¤«¤¦¤ª¶â¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤Î¤³¤¹¤ª¶â¡×¤ò½àÈ÷¤Ç¤­¤ë½ª¿ÈÊÝ¸±¡£ºòº£¤Î¼è¤ê´¬¤¯»Ô¾ì´Ä¶­¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢±ß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Â¿´´¶¤Ç¡Ö¤½¤Ê¤¨¤ë¡×¡ÖÀ¸³¶¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¡¢³¤³°¤Î¶âÍø¤È°ÙÂØ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡ÖÀ¸³¶¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ï¡¼¥ë¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò°ìÂÎ²½¤µ