¡Ö¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¹¥¿¥¦¥È¡×¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¤ÎÃÏ¥Ó¡¼¥ë¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥µ¥ó¥¯¥È¥¬¡¼¥ì¥ó¤Ï¡¢1·î10Æü¤«¤é¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸þ¤±¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÉ÷Ì£¥Ó¡¼¥ë¡¢ÄÌ¾Î¡È¥Á¥ç¥³¥Ó¡¼¥ë¡É¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£È¯Çä20Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¹¥¿¥¦¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£Ç¯¿·ºî¤È¤·¤Æ¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤Î³ê¤é¤«¤µ¤È¤Û¤í¶ì¤µ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¹¥¿¥¦¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ330ml¡£4¼ïÎà¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ç°ìÀÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö¥Æ¥£¥é¥ß¥¹