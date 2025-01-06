6Æü¤ÎÃæµþ5R¡¦3ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ê¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¡¢ÉðË­¤¬µ³¾è¤·¤¿¥ß¥é¡¼¥¸¥å¥Ê¥¤¥È¡Ê²´3¡áÄÔÌî¡Ë¤¬À©¤·¤¿¡£¥ß¥é¡¼¥¸¥å¥Ê¥¤¥È¤ÏÉã¥Ð¥´¡¢Êì¥é¥­¥·¥¹¡ÊÊì¤ÎÉã¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ë¤Î·ìÅý¤ÇÄÌ»»3Àï1¾¡¡£ºòÇ¯JRA¤Ç87¾¡¤òµó¤²¤¿ÉðË­¤Ïº£Ç¯½é¾¡Íø¤ÇÄÌ»»4554¾¡¤È¤·¤¿¡£