5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Ê¤Ä¤¿¤¸¤å¤¦¤¨¤¤¤¬¤Î¤æ¤á¤Ð¤Ê¤·¡Ë¡Á¡×¡ÊÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë½é²ó¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤Ï12.6%¡Ê¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨7.3%¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬6Æü¡¢Â®ÊóÃÍ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Î½é²ó¤Î12.7%¡ÊÆ±7.5%¡Ë¤ò²¼²ó¤ê¡¢²áµîºÇÄã¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²£ÉÍÎ®À±¡¢¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡ÖÄÕ½Å¡×¤ò±é¤¸¤ë³Ð¸ç´ØÀ¾ÃÏ¶è¤Ç¤Ï12.0%¡ÊÆ±7.1%¡Ë¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏ¶è¤Ç13.2%¡ÊÆ±7.