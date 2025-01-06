·§ËÜ»Ô¤Î»Å»ö»Ï¤á¼°¤¬6Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÀ¾°ì»Ë»ÔÄ¹¤¬¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ËÃ¦Àþ»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤¿·§ËÜ»ÔÅÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÂÁ´±¿¹Ô¤ÎÅ°Äì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£·§ËÜ»ÔÌò½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»Å»ö»Ï¤á¼°¤Ë¤Ï¡¢ÂÐÌÌ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ç¤ï¤»¤ÆÌó150¿Í¤Î¿¦°÷¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀ¾»ÔÄ¹¤Ï·±¼¨¤Ç¡¢µîÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ëµ¯¤­¤¿·§ËÜ»ÔÅÅ¤ÎÃ¦Àþ»ö¸Î¤Ë¿¨¤ì¡¢°ÂÁ´±¿¹Ô¤ÎÅ°Äì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£·§ËÜ»Ô ÂçÀ¾°ì»Ë»ÔÄ¹¡ÖÂç³¢Æü¤Þ¤Ç»ÔÅÅ¤ÎÃ¦Àþ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ö¸Î¤¬¤Þ¤¿µ¯¤­¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£