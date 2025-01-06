Ë»¤·¤¤¤È¤­¤ËÍÈ¤²Êª¤ò¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢¤­¤¸¤Þ¤ê¤å¤¦¤¿¤µ¤ó´Æ½¤¤ÎÊÒ·ªÊ´¤ÎÊ´¤Ã¤Ý¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿¡ÖÆÚ¤³¤Þ¤«¤éÍÈ¤²¡×¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¡ª²Ð¤Î¤È¤ª¤ê¤ä¤¹¤¤ÆÚ¤³¤ÞÆù¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤ë»þ´Ö¤ò´Þ¤á¤Æ¤â¡¢20Ê¬¤Ç´°À®¤¹¤ë»þÃ»¥ì¥·¥Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÒ·ªÊ´¤ÎÊ´¤Ã¤Ý¤µ¤ò³è¤«¤·¤ÆÍÈ¤²¤ë¤È¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Ë¡ªÊÒ·ªÊ´¤ÎÊ´¤Ã¤Ý¤µ¤ò¤¢¤¨¤Æ»Ä¤·¤½¤Î¤Þ¤ÞÍÈ¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Î¤«¤éÍÈ¤²¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£·ÜÆù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆÚ¤³¤Þ¤ò»È¤¦