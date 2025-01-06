2025Ç¯1·î3Æü¡¢´Ñ»¡¼ÔÌÖ¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¥ê¥Á¥¦¥àÀºÀ½¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×µ»½Ñ¤òÍ¢½ÐÀ©¸Â¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¾ì¹ç¤Î±Æ¶Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÆ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëµ­»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£µ­»ö¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤¬ÀèÆü¡¢23Ç¯12·î¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¶Ø»ßÍ¢½ÐÀ©¸Âµ»½Ñ¥ê¥¹¥È¡×¤ÎÄ´À°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥ÈÊç½¸ÄÌÃÎ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤¬º£·î3Æü¤ËÊó¤¸¤¿ÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¡£º£²ó¤ÎÄ´À°¤Ç¤Ï¥ê¥Á¥¦¥àÀºÀ½¤äÅÅÃÓ²½³ØÉÊ¤ÎÀ¸»ºµ»½Ñ¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñ¤¬Âç¤­¤ÊÍ¥°ÌÀ­¤ò