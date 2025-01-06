¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/06¡ÛÇµÌÚºä46¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ¤¬¡¢2025Ç¯2·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë3rd¼Ì¿¿½¸¡Ö¥è¡¼¥À¡×¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤ÎYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤òÇµÌÚºä46¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÇµÌÚºäÇÛ¿®Ãæ¡×¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·èÄê¡Ê1·î8Æü21»þ¡Á¡Ë¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÇÛ¿®ÃæÍ½ÌóÆÃÅµ¤Î¡ÖÀÞ¤êÌÜ¤Ê¤·B3¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46Í¿ÅÄÍ´´õ¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£ºÝÎ©¤Ä¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¢¡Í¿ÅÄÍ´´õ¡¢ÇØÃæ³«¤­¥É¥ì¥¹¤ÇÂç¿Í¤ÊÉ½¾ðº£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÛ¿®Ãæ¤Ë¼Ì¿¿½¸¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤ÈÉÕ¤¤