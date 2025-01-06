¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤È¥é¥¤¥Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Á´¤¯¿·¤·¤¤¥´¥ë¥Õ¥ê¡¼¥°¡ÖTGL presented by SoFi¡Ù¤¬¡¢1·î7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¤ËÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Ñ¡¼¥à¥Ó¡¼¥Á¥¬¡¼¥Ç¥ó¥º¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿ÀìÍÑ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÖSofi¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£TGL¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡Ê49¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤È¥í¥ê¡¼¡¦¥Þ¥­¥í¥¤¡Ê35¡á±Ñ¹ñ¡Ë¡£PGA¥Ä¥¢¡¼¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê4¿Í¤¬1¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢6¥Á¡¼¥à¤¬ÁíÅö¤¿¤ê¤ÇÂÐÀï¤·¡¢3·î17¡¢18Æü¤Î¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢Æ±24¡¢25Æü¤Î¥Õ