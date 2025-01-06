Jeff Mason[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £µÆü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£µÆü¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤¬½ÐÀ¸ÃÏ¼çµÁ¤Ë´ð¤Å¤¯ÊÆ¹ñÀÒÉÕÍ¿¤ÎÇÑ»ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÀè·î¡¢£Î£Â£Ã¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤Î°ÜÌ±¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÊÆ¹ñ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼Ô¤Ë»ÔÌ±¸¢¤òÍ¿¤¨¤ë½ÐÀ¸ÃÏ¼çµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇÑ»ß¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤ò½¢Ç¤½éÆü¤Ë½Ð¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Çµ­¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö·ûË¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿À¸ÆÀ¸¢¤òÊÑ¹¹¤·¤è¤¦¤È¤¤