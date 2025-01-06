¢£BTS J-HOPE¡¢2025Ç¯¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡× ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS J-HOPE¤Î2024Ç¯¿¶¤êÊÖ¤êÅê¹Æ BTS¤ÎJ-HOPE¡Ê¥¸¥§¥¤¥Ûー¥×¡Ë¤¬¡¢¡ÖAdios 2024¡Ê¤µ¤è¤¦¤Ê¤é2024¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢Instagram¤Ç»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤ò20Ëç°ìµó¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£ 2024Ç¯10·î17Æü¤Ë1Ç¯È¾¤Ë¤ª¤è¤ÖÊ¼Ìò¤ò½ª¤¨¤Æ½üÂâ¤·¡¢¤½¤Î¸åÀºÎÏÅª¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëJ-HOPE¡£2ËçÌÜ¤Ç¤ÏÆþÂâ´ü´Ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿Ãç´Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿·³Éþ»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢3ËçÌÜ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ã¥»&