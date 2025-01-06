¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡Ö¼Ì¿¿½¸¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¡ÊÇµÌÚºä46Í¿ÅÄÍ´´õ¡Ë Á°ºî¤«¤éÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÇµÌÚºä46¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ3rd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥èー¥À¡Ù¡Ê2·î12ÆüÈ¯Çä¡Ë¤«¤é¡¢¡ØÇµÌÚºäÇÛ¿®Ãæ¡ÙÀ¸ÇÛ¿®¸ÂÄêÍ½ÌóÆÃÅµ¤È¤Ê¤ë¡ÖÀÞ¤êÌÜ¤Ê¤·B3 ¥Ý¥¹¥¿ー¡×¤ÎÂè1ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¤³¤ì¤Ï¡¢1·î8Æü21»þ¤«¤éÇµÌÚºä46¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÇµÌÚºäÇÛ¿®Ãæ¡Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¸ÇÛ¿®Ãæ¤Ë¼Ì¿¿½¸