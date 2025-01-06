2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñÂçºå¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¡¢2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÖÂçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÅ¸¼¨¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä ¥á¥Ç¥£¥¢È¯É½²ñ¡×¤ò¡¢2024Ç¯12·î20Æü¡¢Âçºå»Ô¡¦Ãæ±û¶è¤Î¥ª¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£µÈÂ¼ÍÎÊ¸ ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ä±ÊÈøÍ®Çµ¤µ¤ó¡¢°Ë¸¶Ï»²Ö¤µ¤ó¡¢¥¢¥ó ¥ß¥«¤µ¤ó¡¢²£»³±Ñ¹¬ Âçºå»ÔÄ¹¤é¤¬»²²Ã¤·¡¢ÌÜ¶Ì¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥«¥é¥ÀÂ¬Äê¥Ý¥Ã¥É¡×¤äÌ¤Íè¤Î»Ñ¤Î¥¢¥Ð¥¿¡¼¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£¡ü¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¾Ò²ð¤äÅ¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¥¿¥¤¥È¥ë¤â½é¤ªÈä