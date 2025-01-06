¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/06¡Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤­¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤¬1·î5Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖCHINTAI presents ¤­¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å Chapter ¡ô0 ¡ÁTouch Your Heart¡Á¡×¡ÊTOKYO FM¡¿Ëè½µÆüÍË12»þ30Ê¬¡Á12»þ55Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ç¥¿±Ãæ¤ËÉ×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÍÕ»³¾©Ç·¤«¤é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂè1»Ò½Ð»º¤Î¤­¤ã¤ê¡¼¡¢»Ò¶¡¤Î»Ñ¸ø³«¢¡¤­¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡¢É×¡¦ÍÕ»³¾©Ç·¤«¤é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´ò¤·¤«