Ì¾¸Å²°¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ç6Æü¡¢À²¤ìÃå»Ñ¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤éÌó150¿Í¤¬»²²Ã¤·¤ÆÂçÈ¯²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¾Ú·ô³¦¤¬°ìÁØ¡È¥Ø¥Óー¡É¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¡×¤Ø¤Ó¤Ï¶â±¿¤Î¿ÀÍÍ À²¤ìÃå»Ñ¤ÇËüºÐ»°¾§ Ì¾¸Å²°¾Ú·ô¼è°ú½ê¤ÇÂçÈ¯²ñ ¤³¤ÎÃæ¤ÇÌ¾¸Å²°¾Ú·ô¼è°ú½ê¤ÎÃÝÅÄÀµ¼ù¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¤³¤È¤·¤Î´³»Ù¡ÖÌ¦¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö¶â±¿¤Î¿ÀÍÍ¤Ç¤¢¤ë¤Ø¤Ó¤Î¤´²Ã¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¾Ú·ô³¦¤¬°ìÁØ¥Ø¥Óー¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤Î