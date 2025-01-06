Í¥¤ì¤¿±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥ÓºîÉÊ¤Ê¤É¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ç¡¢¡ÖSHOGUN ¾­·³¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¤Î¿¿ÅÄ¹­Ç·¤µ¤ó¤¬¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¡¢ÀõÌîÃé¿®¤µ¤ó¤¬½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë²÷µó¤Ç¤¹¡£µ­¼Ô¡Ö¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ë¼¡¤°²÷µó¤È¤Ê¤ë¤«¡£¿¿ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖSHOGUN ¾­·³¡×¤ÏÆüËÜ¤ÎÀï¹ñ»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÀ©ºî¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó³¦ºÇ¹âÊö¤ò