Âç¼ê¼Ì¿¿ÁÇºà¥µ¥¤¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëGetty Images¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëShutterstock¤È¤Î¹çÊ»¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Getty Images Explores Merger With Rival Shutterstock (SSTK) - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-03/getty-images-explores-merger-with-rival-shutterstockGetty Images explores merger with Shutterstock, Bloomberg News reports | Reutershttps://www.reuters.com/markets/