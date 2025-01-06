ºÇÂç9Ï¢µÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç¯ËöÇ¯»Ï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿1·î6Æü¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë½Ð¶Ð¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç»Å»ö»Ï¤á¤È¤Ê¤ë6Æü¡¢Ì¾¸Å²°±ØÁ°¤Ç¤Ï¡¢Îä¤¿¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤Ê¤«¿¦¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£30Âå²ñ¼Ò°÷¡§¡Ö¤â¤¦¾¯¤·µÙ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤êÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯ÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×ÊÌ¤Î30Âå²ñ¼Ò°÷¡§¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤ò°ú¤­Äù¤á¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤·