Nayera AbdallahMenna AlaaElDinAndrew Mills[¥É¡¼¥Ï £µÆü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥·¥ê¥¢»ÃÄêÀ¯ÉÜ¤Î¥·¥§¥¤¥Ð¥Ë³°Áê¤Ï£µÆü¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¼óÁê·ó³°Áê¤È²ñÃÌ¸å¡¢ÊÆ¹ñ¤¬µì¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤Ë²Ý¤·¤¿³Æ¼ï¤Î¥·¥ê¥¢À©ºÛ¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦²þ¤á¤ÆÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£¥·¥§¥¤¥Ð¥Ë»á¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¤¬¥·¥ê¥¢Éü¶½¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤«¤é´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢³°Áê¤È¤·¤Æ¤ÎË¬Ìä¤Ï¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢Êø²õ¸å£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¥§¥¤¥Ð¥Ë»á¤Ï²ñÃÌ¸å¤Ëµ­¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¥·¥ê¥¢¹ñÌ±