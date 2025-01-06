£³Æü¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¥ºÀ®ÅÔÂç²ñÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»ÔÌ±¡£¡ÊÀ®ÅÔ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ®ÅÔ1·î6Æü¡ÛÃæ¹ñ»ÍÀî¾ÊÀ®ÅÔ»Ô¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¡ÖÅ·ÉÜ¹ñºÝÆ°Ì¡¾ë¡×¤Ç5Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢Âè12²ó¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¥ºÀ®ÅÔÂç²ñ¡Ê8·î7Æü¡Á17Æü³«ºÅ¡Ë¤Î´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤ÎÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä°¦¹¥²È¤ò¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¥º¤ò·Þ¤¨¤ëÎ¹¡×¤Ø¤È¤¤¤¶¤Ê¤Ã¤¿¡£Å·ÉÜ¹ñºÝÆ°Ì¡¾ë¤ÏÃæ¹ñÆîÀ¾ÉôºÇÂç¤Î¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤ò¥Æ