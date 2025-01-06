E49 UV¥Õ¥£¥ë¥¿ー ¥ì¥ó¥º¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー ÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥¿ー ¥·¥ë¥Ðー ÁõÃåÎã ³ô¼°²ñ¼Ò¾ÇÅÀ¹©Ë¼¤Ï¡¢LIGHT LENS LAB¤ÎUV¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ª¤è¤Ó¡¢ND¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ò2024Ç¯12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£ ¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ë¥Ðー¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥¤¥ó¥È¤Î2¿§¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£ ¥Õ¥£¥ë¥¿ー·Â49mm¤Î¸ò´¹¥ì¥ó¥º¤ËÂÐ±þ¡£¡ÖLIGHT LENS LAB M 28mm f/2.8¡×¤ä¡ÖLIGHT LENS LAB M