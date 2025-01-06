¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/06¡Û¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼²¦¼¼¸æÍÑÃ£¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡Ö¥Ô¥¨¡¼¥ë ¥Þ¥ë¥³¥ê¡¼¥Ë¡ÊPIERRE MARCOLINI¡Ë¡×¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡Ömisdo meets PIERRE MARCOLINI¡×Á´5¼ïÎà¤ò¡¢2025Ç¯1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥¹¥É²Á³Ê²þÄêÉ½°ìÍ÷¢¡¡Ömisdo meets PIERRE MARCOLINI¡×5¼ïÅÐ¾ì¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¥Ô¥¨¡¼¥ë ¥Þ¥ë¥³¥ê¡¼¥Ë¤Î2ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¤Ï¡¢¶Ã¤­¤ËËþ¤Á¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥É¡¼¥Ê¥ÄÂÎ¸³¤ò