Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç­¤¬ÍýÍ³¤Ç³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤ÈÀä±ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦40Âå½÷À­¡£¼«¿È¤âÊÝ¸îÇ­¥«¥Õ¥§¤«¤é·Þ¤¨¤¿Ç­¤ò2É¤»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ç­¹¥¤­¤À¡£Í§¿Í¤Ï½÷À­¤Î²È¤ËÇ­¤ò¸«¤Ë¤­¤Æ¡ÖÇ­¤¤¤¤¤Ê¡¢²Ä°¦¤¤¤Ê¡×¤ÈÁ¢¤Þ¤·¤¬¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤âÇ­¤òÇã¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤­¤¿¡£¡ÖÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¥í¥·¥¢¥ó¥Ö¥ë¡¼¤ÎåºÎï¤Ê»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¢þËü¤·¤¿¤È¼«Ëý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤·¤«¤·Í§¿Í¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ú¥Ã¥ÈÉÔ²Ä¤À¤Ã¤¿¡£°ú¤Ã±Û¤·¤ò´«¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Î¤é¤ê¤¯¤é