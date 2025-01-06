Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯1·î6Æü¡Á1·î12Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¤Ë¾å¸¹¤Î·î¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¿·Ç¯Áá¡¹¡¢Âç¤­¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Æ°¤­½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÈô¤Ó²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¿»ö¤â¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¸ø»ä¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥á¥¤¥ó¤Ç¡£»Å»ö¤ä¼Ò²ñ³èÆ°¤ÇÀ®²Ì¤¬¾å¤¬¤ë°ì