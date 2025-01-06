¥í¥·¥¢¡¦¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤Î¹ñ¶­ÉÕ¶á/Viacheslav Ratynskyi/Reuters/File via CNN Newsource¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¡¢¹ñ¶­¤òÀÜ¤¹¤ë¥í¥·¥¢ÆîÀ¾Éô¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤ÇÈ¿·â¤ò³«»Ï¤·¡¢¥í¥·¥¢¤¬¡ÖÅöÁ³¤ÎÊó¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¸øÅªµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¡Öµ¶¾ðÊóÂÐºö¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Î¥³¥Ð¥ì¥ó¥³½êÄ¹¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬¥¯¥ë¥¹¥¯³ÆÃÏ¤Ç¥í¥·¥¢·³¤Ë´ñ½±¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂçÅýÎÎÉÜ¤Î¥¤¥¨¥ë¥Þ¡¼¥¯Ä¹´±¤Ï£µÆü¡¢¥Æ¥ì¥°¥é