Marek StrzeleckiLili BayerAnna Wlodarczak-Semczuk[¥ï¥ë¥·¥ã¥ï £³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ï£³Æü¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡Ë¤ÎµÄÄ¹¹ñ¤ò°ú¤­·Ñ¤¤¤À¡£¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤È¤Î³°¸òÊ¶Áè¤Ê¤É¡¢²¤½£Á´ÂÎ¤ÇÀ¯¼£ÅªÉÔÅý°ì´¶¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºö·ÁÀ®¤Ç¼çÆ³Åª¤ÊÌò³ä¤òÌÜ»Ø¤¹»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊÆ¹ñÂè°ì¼çµÁ¡×¤ò·Ç¤²¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬ÊÖ¤êºé¤­¡¢·Êµ¤ÄãÌÂ¤Ë¶ìÎ¸¤¹¤ë²¤½£¤ÎÍ¢½ÐÉÊ¤Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¶²¤ì¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æó