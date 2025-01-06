¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/06¡Û¸½ÃÏ»þ´Ö5Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤ÆÂè82²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖSHOGUN ¾­·³¡×¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ø¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ë¤ÆÁ´ÏÃÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿¿ÅÄ¹­Ç·¤¬¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢ÀõÌîÃé¿®¤¬½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ï½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿ÅÄ¹­Ç·¼ç±é¡ÖSHOGUN ¾­·³¡×¢¡¿¿ÅÄ¹­Ç·¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¡×¼ç±éÃËÍ¥¾ÞËÜºî¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Î¡È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡É¤È¤â¤¤